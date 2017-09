Terça-feira é o prazo limite para o leilão da CBF

Termina no dia 19, terça-feira da semana que vem, o prazo estabelecido pela agência suíça Synergy Football para que as emissoras interessadas apresentem as suas propostas de compra dos direitos de transmissão dos jogos da seleção brasileira – amistosos e eliminatórias até a Copa de 2022. É todo um conjunto de situações que chama atenção, a começar pelo cuidado observado pelas emissoras, a maioria delas preferindo esperar até os 45 do segundo tempo para entregar o seu envelope. Diferentemente de outras épocas, a situação econômica atual, antes de se aventurar a este ou qualquer outro compromisso, recomenda a todos de maior juízo tomar a temperatura do mercado. A grande fase da seleção e as boas perspectivas para o mundial do ano que vem na Rússia jogam a favor, no entanto a retração comercial em curso está levando todas elas a pensarem mais de duas vezes. Aliás, a própria CBF, mais do que ninguém, deve ser a primeira a saber que o mundo mudou.

Outro nome

Lucinha Lins, outra atriz de grandes serviços prestados, também está confirmada no elenco de ‘Apocalipse’, a próxima religiosa da Record. Imediatamente ela passa a se integrar aos trabalhos preparatórios.

Se bem que...

Ainda sem contar com a participação de todos os atores, a Record já deu início às gravações de ‘Apocalipse’. Por enquanto, só externas na região de Angra dos Reis.

Mudança na grade

A partir do próximo domingo estreia na Rede TV! a nova temporada do programa ‘Doutor Hollywood’, com Daniela Albuquerque e Dr. Rey. Detalhe: ensanduichado. Vai ao ar entre o ‘Encrenca’ e o ‘João Kleber Show’, das 22h30 às 23h15.

Disputa religiosa

Há poucos dias uma delegação da igreja Mundial, do Valdemiro Santiago, seguiu viagem para a África do Sul. Na classe executiva do voo, apenas uma filha do dono. Mundial e Universal travam uma guerra por seguidores por lá.

Paraquedas

Sobre a volta de ‘A Fazenda’ à Record na última terça-feira, é inegável o acerto na escolha do elenco. Mas, o que houve com o Roberto Justus? Foi como se estivesse entrado em campo no apito inicial e só então avisado da estreia do programa.

Pra esquecer

Problemas técnicos são até aceitáveis, até a página três, por se tratar de uma nova locação, mas o Justus tinha a obrigação de se preparar melhor. Já em relação à audiência, foi o pior começo de todas as ‘Fazendas’: 10,4 pontos, na Grande São Paulo.

Vizinho ao lado

Ao definir a estreia da nova ‘Fazenda’ para a noite desta terça-feira, com toda certeza a direção da Record não se preocupou com a concorrência. Globo com ‘Sob Pressão’ e ‘Os Dias Eram Assim’ no fim, e a Band sempre voando com o ‘MasterChef’, além da regularidade do Ratinho, foi uma dividida inglória.

Primeira bateria

A autora Patrícia Moretzsohn já entregou os cinco primeiros capítulos da próxima ‘Malhação’, ‘Vidas Brasileiras’, para o comando de Teledramaturgia da Globo. O trabalho agora receberá uma avaliação mais detalhada, tanto em relação ao que pretende ser contado como história e os perfis de personagens.

Nada que impeça

A Globo, quanto ao Evaristo Costa, tem todas as portas abertas para ele. A sua saída se deu ao fim de um contrato, sem quebrar compromisso e avisada a tempo de a emissora tomar as providências necessárias. Se esta volta, quando acontecer, será no entretenimento ou no próprio jornalismo, é uma outra história para uma próxima vez.

César Alves

Cenas secretas – Sophie Charlotte pensou que já estava de férias em ‘Os Dias Eram Assim’, mas foi chamada às pressas pela Globo para gravar uma sequência de cenas na manhã da próxima segunda-feira, data, aliás, que vai ao ar o último capítulo da supersérie. Em tempo: o capítulo de segunda-feira foi recorde da supersérie no PNT(nacional), com 30 pontos e 50% de share. (Sophie e Renato Góes simulam casamento em cena final da supersérie.

Bate – Rebate

Apesar de toda pressão que a torcida e parte do conselho do São Paulo faz pela volta do Muricy Ramalho, a intenção dele é cumprir normalmente seu contrato com o SporTV...

... Compromisso que vai até o final da Copa da Rússia...

... No que, aliás, faz muito bem...

... Vários daqueles que hoje estão à frente do clube, em jornadas do passado, sempre jogaram contra o velho, bom e competente Mujica...

... Por que se perfilar ao lado deles agora?

Ronaldo Esper já se comprometeu a fazer o vestido de noiva da Fabíola Reipert...

... O casamento ainda não está marcado, mas ele se colocou a disposição...

... Mesmo, segundo ele, com a vida corrida do jeito que está, entre vindas e idas à Europa, para ver a namorada.

Os quadros do Gugu, feitos com rolhas, estão sendo expostos na Assembleia Legislativa de São Paulo...

... E foram matéria da televisão da casa, reportagens da Silvia Garcia, com apresentação do Sérgio Ewerton.

C´est fini

Enquanto a nova temporada de ‘Amor & Sexo’, na Globo, ainda não tem início de gravações previsto, Eduardo Sterblitch vai de TV paga e estreia dia 25, às 21h45, no Multishow o programa diário ‘Humoristinhas’, apostando em performances de 24 crianças. Total de 12 episódios e produção da Floresta. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!