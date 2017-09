Sem dinheiro, PT leva Lula de carro e faz ato modesto em Curitiba

OBS.: Inclui LULA-JUSTIÇA 4 e 5 ANA LUIZA ALBUQUERQUE, CATIA SEABRA E ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Embora cercado por esquema de segurança e com cobertura intensiva da imprensa, o segundo depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sergio Moro em Curitiba foi marcado por menos tensão -e mobilização- do que da primeira vez, em maio. O PT levou menos militantes às ruas de Curitiba, assim como os movimentos pró-Lava Jato. A Polícia Militar reduziu o efetivo pela metade, em comparação a maio. Poucas ruas foram cercadas ao redor da sede da Justiça Federal, e mesmo pedestres sem credenciamento conseguiam passar por parte dos bloqueios, diante da tranquilidade da situação. Dirigentes petistas admitiram o cansaço da militância, mas disseram que o momento político exige menos presença de apoiadores. O ato com Lula teve apresentações culturais e até uma aula pública sobre a Lava Jato. A operação foi apontada como responsável por acabar com a indústria naval e de construção civil do país e "causar sofrimento a milhares de famílias brasileiras", segundo o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão. "O idealismo é o mesmo, e o senso de injustiça também", disse Donizeti Gomes dos Santos, 59, sindicalista que viajou de Osasco (SP) até a capital paranaense. Estendida em frente ao caminhão de som, uma faixa fazia referência à disputa de 2018, com a frase "Eleição sem Lula é fraude". Do outro lado, embora admitissem que iriam mobilizar poucas pessoas em função do horário, grupos que pedem a condenação de Lula levaram um boneco inflável de "Super Moro", com o juiz representado como um super-homem, chegaram a contratar um helicóptero que exibia mensagens durante o ato com o petista, pedindo "cadeia a todos os corruptos". Líder do movimento Curitiba contra Corrupção, o analista de RH Cristiano Roger, 40, disse que o grupo não recebe dinheiro de partidos e defendeu que todos os corruptos sejam condenados. O protesto foi bancado com uma "vaquinha", segundo ele. Ainda assim, o ato reuniu pouco mais de 50 pessoas. Do lado petista, foram 2.500 militantes, segundo a PM -cerca da metade dos que foram a Curitiba em maio. A organização estima em 4.000. Houve momentos de tensão: membros do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) fizeram um cordão de isolamento para receber Lula, que foi xingado por moradores de "bêbado", "vagabundo" e "ladrão". Mais cedo, uma mulher gritou "corrupto" e "vai trabalhar, vagabundo" aos simpatizantes petistas, enquanto mostrava o dedo do meio e fazia sinais imitando as grades de uma prisão. Foi respondida aos gritos de "coxinha" e "elite golpista". No ato com Lula, após o depoimento, um ovo foi jogado sobre o carro de som, mas ninguém foi atingido. O ex-presidente ainda não havia chegado ao local. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, não houve registro de confrontos ou agressões. Os atos pró e contra Lula ocorreram a pelo menos dois quilômetros de distância, em um perímetro acertado com a polícia. As grades que formavam o perímetro de segurança em torno da sede da Justiça foram desmontadas logo depois do fim do depoimento, por volta das 16h30. Carros e pedestres voltaram a circular normalmente. O ex-presidente, denunciado nove vezes na Justiça, insinuou que terá de voltar mais vezes ao Paraná, em discurso à militância. "Não sei quantos processos eu tenho. Curitiba, aqui, é muito perto. Não sei se eles vão cansar. Eu não vou cansar", disse Lula. 'PINDAÍBA' O ex-presidente viajou de carro de São Paulo a Curitiba para poupar gastos com transporte aéreo, já que precisa cobrir despesas com combustível e tripulação mesmo quando a aeronave é cedida. Há dois anos sem receber doações de empresas, o PT montou estrutura mais tímida. Se em maio o partido montou um amplo palanque, desta vez o discurso de Lula foi em um carro de som. O número de dirigentes petistas que viajaram à capital paranaense também foi bem menor. Da outra vez, toda a executiva do partido acompanhou o petista. Agora, apenas seis membros da cúpula esperavam pelo ex-presidente na saída do depoimento. Eles ficaram hospedados em um hotel foi mais simples. Chefe de gabinete da presidência do PT, o ex-ministro Gilberto Carvalho admite que o partido vive "uma pindaíba". "E vai cortar muito mais", diz ele.