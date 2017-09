Volta ao mundo em avião privativo (foto: Divulgação)

O mercado de turismo de luxo no Brasil continua crescendo mesmo com a crise, de acordo com um levantamento divulgado pelo Virtuoso, rede de consultores de viagens de luxo com 31 agências-membro no Brasil. De acordo com o levantamento, mais de 50% dos membros da agência dizem que as vendas aumentaram mais de 10% em comparação ao ano passado.

O roteiro de volta ao mundo em avião privativo criado pela Latitudes Viagens de Conhecimento, já em sua segunda edição, é um exemplo do crescimento do mercado. “A primeira viagem foi um sucesso absoluto: na escolha do roteiro e dos especialistas, na organização e na logística. Por isso fomos muito bem sucedidos. Se a primeira viagem foi ótima, a segunda será maravilhosa”, diz Alexandre Cymbalista, diretor da Latitudes.

A pesquisa feita com os consultores Virtuoso também mostrou os principais destinos que os brasileiros devem escolher para visitar até o fim do ano e os principais motivos para as viagens. Entre eles estão explorar novos destinos e obter crescimento pessoal durante os roteiros.

Go Inn com Dotz

O hotel Go Inn Curitiba, bandeira budget 100% brasileira administrada pela Atlantica Hotels, inaugurado há quase dois anos na capital paranaense, distribui pontuação Dotz para seus clientes – hóspedes, agentes de viagem e secretárias em suas reservas durante o ano inteiro. A parceria garante que a cada R$ 1 gasto o participante acumule 1 DZ. “É uma forma de fidelizar os hóspedes frequentes, além de incentivar uma mudança de comportamento de consumo. Isso porque estudos mostram que clientes que têm programas de fidelidade chegam a consumir 30% mais em suas hospedagens”, afirma a gerente-geral do Go Inn Curitiba, Camila Silva.

Cliente Deville

Amanhã (15/09) é o Dia do Cliente e em comemoração, os Hotéis Deville lançaram uma promoção especial: durante todo o mês, os hóspedes que publicarem uma foto que represente, de forma criativa, porque ele é feliz por estar nos Hotéis Deville concorrerão a 30 mil pontos/milhas, válidos para os programas parceiros Multiplus, Smiles ou Tudo Azul. A foto deve ser registrada dentro de um hotel dos oito destinos Deville. Mais informações: www.deville.com.br