Comissão aprova nova taxa do lixo e CuritibaPrev

Comissão de Serviço Público: votos de relator foram derrotados (foto: Chico Camargo/CMC)

A Comissão de Serviço Público da Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem pareceres favoráveis a mais dois projetos do pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN). O primeiro prevê a desvinculação da cobrança da taxa de lixo do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Com isso, imóveis hoje isentos do IPTU passarão a pagar a taxa, o que segundo a prefeitura, representará um aumento de R$ 84 milhões na arrecadação anual. As duas propostas, agora, devem ir para votação em plenário na semana que vem.

Também foi aprovada a criação de um fundo complementar de previdência para os futuros servidores públicos da Capital, o CuritibaPrev. A proposta limita o valor das aposentadorias dos servidores ao teto do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), hoje de R$ 5.531,31. Quem quiser receber acima desse valor, terá que contribuir com o fundo complementar.

Em ambos os casos, Tico Kuzma (Pros), Oscalino do Povo (Pode) e Julieta Reis (DEM) votaram favoravelmente aos projetos que compõem o pacote, contra os posicionamentos de Cacá Pereira (PSDC) e Professora Josete (PT).

O relator Cacá Pereira queria que a desvinculação da taxa de lixo da cobrança do IPTU não fosse votada na comissão até que a prefeitura detalhasse mais a proposta, mas seu parecer foi voto vencido. “Não está clara qual será a fórmula utilizada no cálculo da taxa de lixo após a desvinculação, nem explica como será cobrado e como ficam as isenções”, alertou. “Ninguém é contra o projeto”, disse Josete, “mas a crítica é que o projeto é superficial”. O vereador do PSDC reclamou de o projeto parecer uma “preocupação só com a arrecadação, não com a população”.

Julieta Reis fez um voto em separado, favorável ao projeto, no qual requisita à prefeituraque envie essas informações antes da votação em plenário. “Do jeito que está eu acho injusto, porque grandes geradores (de resíduos), como os clubes sociais e as igrejas, não pagam (a taxa de lixo). Independente de aumentar a arrecadação, é justo que os grandes geradores paguem”, argumentou.

Previdência - Também relator do projeto que cria a CuritibaPrev, Pereira também votou contra a proposta. Para o ele, o projeto fere o artigo 40 da Constituição Federal, que “garante aos servidores um regime de caráter contributivo e solidário”. Pereira também citou, no voto, três pontos que ele julga gerarem “grande insegurança jurídica”: benefícios de risco (invalidez, morte e doença) serem administrados por empresa externa; aportes financeiros da prefeitura na CuritibaPrev sem previsão de devolução; e admissão de pessoas com vínculo temporário dentro do fundo de pensão (comission ados, secretários e vereadores, por exemplo). Apenas Josete acompanhou o voto contrário.

Prevaleceu parecer em separado do vereador Tico Kuzma, favorável ao projeto. Depois de pedido por mais informações ao Executivo, duas emendas foram apresentadas: uma fixa em 1% a taxa de administração do fundo de pensão e a outra indexa a remuneração dos diretores da CuritibaPrev à remuneração dos diretores da prefeitura para comissionados.