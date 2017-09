‘Vice’ de Ratinho Jr assume secretaria

Ex-diretor-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, José Carlos Ortega, assumiu ontem o comando da Pasta, em substituição a Ratinho Júnior (PSD), que deixou o cargo ontem para reassumir o mandato na Assembleia Legislativa e se dedicar à pré-candidatura ao governo para as eleições de 2018. Ortega é “homem de confiança” de Ratinho Jr, o que significa que na prática, a secretaria vai continuar sob sua influência.

A troca foi combinada com o governador Beto Richa (PSDB), que assinou o decreto nomeando o novo titular da Pasta. Na terça-feira, ao retornar à Alep, Ratinho Jr confirmou que pretende disputar a sucessão estadual no ano que vem, e espera contar com o apoio de Richa, que pode ser candidato ao Senado em sua chapa. O governador, porém, ainda não definiu se sairá candidato. Caso concorra, terá que deixar o cargo em abril de 2018.

“Será o mesmo trabalho, com as portas abertas a todos os prefeitos do Paraná, independente de cor partidária, origem e posição geográfica. Todos merecem o nosso respeito e apoio, como sempre o fizemos”, disse o novo secretário.