Mulher suspeita de invadir escola de príncipe George é presa em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa por tentativa de invasão na escola infantil do príncipe George, 4, bisneto da rainha Elizabeth 2ª e terceiro na linha de sucessão ao trono. A polícia de Londres anunciou nesta quarta-feira (13) a prisão da suspeita, uma mulher de 40 anos. Ela não teve o nome divulgado. A polícia não deu detalhes do caso, informando apenas que a prisão foi uma decorrência de um incidente ocorrido na escola na terça-feira (12). A suspeita é que a mulher tenha conseguido entrar na instituição atrás do príncipe. "Estamos trabalhando com a escola que atende a sua alteza real príncipe George para revisar os arranjos de segurança após o incidente", disse a polícia em comunicado. O príncipe começou a frequentar Thomas's Battersea, um colégio privado no sudoeste de Londres, na semana passada, no início do ano escolar europeu. No primeiro dia, ele foi levado por seu pai, o príncipe William -grávida, sua mãe, Kate Middleton, não pôde ir.