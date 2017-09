Coreia do Sul realiza teste militar para aumentar defesa contra regime norte-coreano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exercito da Coreia do Sul realizou com sucesso o seu primeiro exercício de fogo real com um míssil de cruzeiro, nesta quarta-feira (13). O teste visou certificar a capacidade dos sul-coreanos em atacar preventivamente a Coreia do Norte, o que é cogitado como forma de evitar um eventual ataque nuclear do vizinho. O projétil Taurus, de fabricação alemã, foi disparado de um caça F-15 e voou a baixa altitude até atingir um alvo na costa ocidental da Coreia do Sul. Ainda de acordo com as forças militares do país, o míssil pode viajar por uma distância de até 500 quilômetros e possui tecnologia para evitar a sua detecção por radares. Seul acelerou seus esforços militares após os seguidos testes nucleares realizados pelo ditador norte-coreano Kim Jong-un. O mais recente, ocorrido no dia 3 de setembro, foi também o mais potente e importante por contar com uma bomba de hidrogênio capaz de ser transportada por uma ogiva de míssil. As atividades de Pyongyang também deixam a ONU em alerta. Na última segunda (11), a entidade impôs a oitava rodada sanção contra os norte-coreanos por seu programa nuclear, iniciado em meados de 2006. A ação veta as exportações têxteis da Coreia do Norte e limita seu abastecimento em gás e petróleo. Em resposta, o regime de Kim Jong-un comunicou na terça (12) que os Estados Unidos sofrerão "a maior dor" de sua história em breve. Um dia depois, Pyongyang ainda reafirmou que vai acelerar os seus esforços militares.