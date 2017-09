Corinthians cai de rendimento no segundo tempo e empata com o Racing

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com atuações inversas no primeiro e no segundo tempo, Corinthians e Racing empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (13), no Itaquerão. O time alvinegro começou melhor, dominou a primeira etapa e saiu na frente, mas caiu de produção na segunda, não segurou a vantagem e acabou levando o empate no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Corinthians precisará de uma vitória na volta, na próxima quarta (20), em Avellaneda, para avançar para a próxima fase da competição. O empate só servirá se o clube paulista marcar dois gols ou mais na Argentina. Novo 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Como prometido pelo técnico Fábio Carille, o time não mudou seu estilo de jogo mesmo após sofrer pela primeira vez na temporada duas derrotas seguidas —1 a 0 para o Atlético-GO e 2 a 0 para o Santos, nas duas últimas rodadas do Brasileiro. Contra um Racing muito recuado, o Corinthians não teve dificuldade para controlar a partida e, avançando pelas laterais, criava a maioria das chances de gol —segundo o Footstats, foram sete finalizações dos corintianos contra três dos visitantes. O gol não demorou a sair. O volante Marciel, que voltou a atuar improvisado na lateral esquerda no lugar de Guilherme Arana, lesionado, fez boa jogada pela esquerda e tocou para trás para Maycon, que bateu fraco no canto esquerdo do goleiro argentino Musso, do Racing, aos 29 minutos, para abrir o placar. O entrosamento com o autor do gol desta quarta não vem de hoje. Os dois atuaram juntos no Corinthians campeão da Copa São Paulo de 2015. Maycon fez o gol do título na final contra o Botafogo-SP, e Marciel foi escolhido o melhor jogador do campeonato. Dois minutos antes, o Corinthians já tinha levado perigo em outra jogada de Marciel. O lateral improvisado cruzou para Rodriguinho, que cabeceou no travessão. No segundo tempo, no entanto, a situação se inverteu. O time argentino cresceu e passou a ameaçar cada vez mais o gol de Cássio. Pressionado, o Corinthians não conseguia encaixar contra-ataques e pouco ameaçou. Não por acaso, na segunda etapa, o número de finalizações das duas equipes foi o inverso do primeiro tempo: sete chutes dos argentinos, contra três do Corinthians. Em outra coincidência, o Racing chegou ao gol de empate também aos 29 minutos, mas do segundo tempo. Lisandro López chutou forte de fora da área e Cássio espalmou para a esquerda. A bola caiu nos pés do atacante Triverio, que, livre, só tocou para o fundo do gol. CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel (Camacho); Gabriel (Fellipe Bastos) e Maycon; Jadson, Rodriguinho (Giovanni Augusto) e Romero; Jô. T.: Fábio Carille RACING Musso (Gómez); Vittor, Barbieri e Orbán; Solari, Diego González, Arévalo Ríos, Zaracho (Meli) e Soto (Mansilla); Triverio e Lisandro López. T.: Diego Cocca Estádio: Arena Corinthians, São Paulo (SP) Juiz: Eber Aquino (PAR) Cartões amarelos: Fagner (COR); Barbieri (RAC) Gols: Maycon (COR), aos 29 minutos do primeiro tempo; Triverio (RAC), aos 29 minutos do segundo tempo