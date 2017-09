Lucas Lima e Bruno Henrique são dúvidas em jogo de volta da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de o empate por 1 a 1 contra o Barcelona fora de casa não parecer um mau resultado para o Santos, comissão técnica e atletas deixaram o campo preocupados nesta quarta-feira (13) por outro motivo: possíveis lesões de Lucas Lima e Bruno Henrique. Os dois melhores jogadores do time foram substituídos no segundo tempo por conta de dores musculares e são dúvidas para o duelo de volta. A dupla, inclusive, não confirmou presença na partida de volta na próxima quarta-feira (20), às 21h45, na Vila Belmiro. Os dois utilizaram o termo "embolada" no músculo para explicar o problema, mas avisaram que só os exames para esclarecer a real situação deles. "O doutor falou que deu uma embolada, pode ser contratura, só exame para saber o que é. Espero que eu esteja pronto para o jogo de volta e ajudar o Santos com a classificação. Vou fazer de tudo para estra dentro de campo, independente da lesão", afirmou Bruno Henrique ao deixar o estádio em Guayaquil. Lucas Lima também não confirmou presença em campo e ainda culpou a viagem de 16 horas para o Equador como responsável pela possível lesão. "Senti uma embolada no músculo, infelizmente, foi pela viagem desgastante de 16 horas para chegar aqui. Temos que ver isso. Valeu o empenho de todos. Não sei. Eu até falei com o fisioterapeuta, ele acha que foi fisgada, é só exame para saber. Não dá cara. Foi uma viagem desgastante para nós, 16 horas, é quase desumano", disse Luca Lima. Lucas Lima já desfalcaria o Santos contra o Botafogo, sábado (16), pelo Campeonato Brasileiro, por conta de suspensão. Caso ele não jogue o duelo de volta contra o Barcelona, Jean Mota pode ficar com a vaga no meio-campo. No ataque o problema é maior ainda pois Copete também se recupera de lesão muscular. Thiago Ribeiro o seu substituto no Equador foi o pior atleta em campo.