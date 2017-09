BELA MEGALE E CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (14) buscas em endereços ligados ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP). Um mandado está sendo cumprido na casa dele em Brasília, na asa sul. O ministro foi alvo da delação premiada do ex-governador Silval Babosa, homologada em agosto. Silval sucedeu Maggi no governo do Mato Grosso.