Linha 5-lilás do Metrô operam com velocidade reduzida após falha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após problemas no sistema de controle dos trens, as estações da linha 5-lilás do Metrô (Capão Redondo-Brooklin) voltaram a operar com velocidade reduzida às 6h37 desta quinta-feira (14). Segundo o Metrô, o problema afetava o trecho entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro desde o início das operações às 4h40. Equipes de manutenção da empresa fizeram reparos e por volta das 6h o problema tinha sido resolvido. Antes de liberar a circulação dos trens, ainda foi feita uma inspeção na rede, de acordo com o Metrô. O Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) com 30 ônibus foi desativado. PROBLEMAS Com quase três anos de atraso, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) inaugurou na semana passada três novas estações da linha 5-lilás sem que as obras de acabamento tenham terminado. Infiltrações, vazamentos, vidros estilhaçados e elevadores em manutenção ou já quebrados foram falhas encontradas nas paradas. No dia da inauguração, os bombeiros foram acionados para resgatar um passageiros que ficou preso em um dos elevadores da estação Brooklin por cerca de 30 minutos. O equipamento foi desligado logo depois, por precaução Vazamentos e infiltrações também ficaram aparentes nas paredes das estações e nos pisos cheios de marcas de goteiras. Destaque das novas estações, havia claraboias cobertas com plástico ou tapadas com madeira. Até mesmo espaço reservado para extintores estava vazio na Borba Gato. Um dos símbolos do improviso era uma placa que sinaliza a rota de fuga pregada com fita crepe na parede da Brooklin. A inauguração parcial ficou evidente para quem circulou pelas estações. "Eles inauguraram às pressas, porque a imprensa ficou em cima. Aqui, iria mais uns dois meses de obra ainda, porque não está pronta", disse a bancária Marisa Rodrigues, 47 anos, em visita à estação Borba Gato.