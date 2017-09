Santos pode ter 7 desfalques e ameaça invencibilidade histórica de Levir

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos pode entrar em campo com sete desfalques para o duelo contra o Botafogo, neste sábado (16), às 19h (de Brasília), no Engenhão, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dificuldade para escalar o time ameaça uma invencibilidade histórica de Levir Culpi no comando do Santos. O treinador somou 17 jogos invictos com o empate contra o Barcelona por 1 a 1, em Guayaquil, na última quarta-feira (13). A invencibilidade deixa Levir Culpi com a segunda melhor série invicta do Santos no século. Ele só perde para o técnico Vanderlei Luxemburgo, hoje no Sport e que ficou 18 jogos sem perder no comando do clube paulista em 2007. Um empate no Rio de Janeiro já faz Levir alcançar o "professor". Levir já tem três desfalques certos para o confronto contra os cariocas: Victor Ferraz, Lucas Lima e Lucas Veríssimo, que cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Mesmo que não estivesse suspenso, Lucas Lima dificilmente estaria em campo, pois deixou o jogo contra o Barcelona com suspeita de lesão muscular. Ele foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo por Jean Mota. Além do trio, Levir Culpi não deve contar com mais quatro jogadores: Gustavo Henrique, Copete, Bruno Henrique e Renato. O primeiro já está vetado por conta de um estiramento no joelho esquerdo. Desta forma, a zaga será formada por David Braz e Luiz Felipe, que jogará no lugar de Veríssimo. Copete, por sua vez, sofre de mialgia no músculo da perna esquerda e é dúvida para o duelo contra o Botafogo. O cuidado com o colombiano aumento pois Bruno Henrique deixou o campo no Equador com suspeita de lesão muscular na coxa. Assim como Lucas Lima, o camisa 27 foi substituído. Desta forma, o ataque é a maior preocupação de Levir Culpi para o duelo decisivo contra o Barcelona dia 20, próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. Contra o Botafogo, o artilheiro do Santos na temporada, com 16 gols, não deve ser relacionado. Por fim, o volante Renato sentiu o tornozelo esquerdo no primeiro tempo e deixou o campo mancando em Guayaquil. O jogador dificilmente será escalado no sábado. Além dos sete atletas, Levir Culpi ainda não sabe se poderá contar com possíveis substitutos dos titulares. Isso porque Nilmar já desfalcou o time nos dois últimos jogos por causa de conjuntivite, enquanto Vecchio está em fase final de recuperação de uma grave lesão muscular na coxa direita. Ele não atua desde o dia 26 de julho, quando o Santos goleou o Flamengo por 4 a 2.