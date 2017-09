Agências antidoping pedem exclusão da Rússia dos Jogos de Inverno de 2018

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As agências antidoping se uniram para pedir que a Rússia seja banida dos próximos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que será realizado em Pyeonngchang. A solicitação inclui 17 países, entre eles estão Estados Unidos e Reino Unido. “O COI precisa imediatamente emitir consequências significativas. A falta de investigação rápida representa um perigo claro para os atletas limpos do mundo inteiro e que irão participar dos Jogos de Inverno de 2018”, disseram os líderes das agências nacionais antidoping em carta conjunta direcionada à entidade máxima das Olimpíadas. “Nós temos sérias dúvidas de que os Jogos de 2018 serão limpos por causa da investigação incompleta diante da grande evidência do uso individual de doping dos atletas russos nos Jogos de Sochi, em 2014”, continuaram. Os líderes também pedem que a Rússia assuma publicamente a responsabilidade sobre o escândalo de doping e pede que tomem uma série de medidas para provar que estão realmente fazendo uma séria reforma. No ano passado, um relatório independente encomendado pela Agência Mundial Antidopagem encontrou evidências de doping patrocinado pelo Estado da Rússia e o COI ainda não se decidiu sobre punições. Duas comissões criadas em dezembro de 2016 ainda não foram concluídas, mas especula-se que a Rússia poderia escapar só com multa e não ter a exclusão.