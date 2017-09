Carreta tomba em Contenda e interdita parcialmente a BR-476

(foto: Divulgação PRF-PR)

Uma carreta que transportava derivados de carne tombou no início da manhã desta quinta-feira (14) na BR-476, em Contenda, região metropolitana de Curitiba.



O acidente ocorreu por volta de 7h30, no quilômetro 175 da rodovia. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Uma mulher que era passageira do veículo foi socorrida com lesões leves e encaminhada para o Hospital Municipal de Araucária.



Ocorrência ainda em atendimento pela PRF. Pista parcialmente interditada.