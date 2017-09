Atividade econômica inicia 2º semestre com alta de 0,41%, diz BC

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central divulgou nesta quinta-feira (14) que a atividade econômica cresceu 0,41% em julho na comparação com junho, na segunda alta consecutiva do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC). Esse foi o aumento registrado na série com ajuste sazonal. Na comparação com julho do ano passado, na série sem ajuste, o indicador teve alta de 1,41%. Em junho, o IBC-Br havia subido 0,5% em em relação a maio, o que fez o crescimento no segundo trimestre ser de 0,25%. Os dados do IBGE para o comércio mostraram estabilidade no volume de vendas em julho em relação ao mês anterior. No caso de serviços, houve queda de 0,8% na mesma comparação. Os analistas de mercado ouvidos pelo boletim Focus, do BC, esperam um crescimento do PIB de 0,6% neste ano e de 2,1% em 2018. O governo estima oficialmente uma alta de 0,5%, mas já trabalha com a possibilidade de revisar a projeção para cima.