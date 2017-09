Atuações em terror 'Amityville' o salvam de ser medíocre

SÓ PODE SER REPRODUZIDA NA ÍNTEGRA E COM ASSINATURA THALES DE MENEZES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não dava para esperar muita coisa de "Amityville: O Despertar". O filme foi rodado em 2014 e ficou esse tempo todo sem ser lançado. O raciocínio é simples: se fosse bom, já teria chegado aos cinemas. Por isso, é até surpreendente que ele não seja de todo ruim. Por enquanto o lançamento é apenas em alguns países. Nos Estados Unidos não tem data definida e pode acabar indo direto para o mercado de DVD e Blu-ray. Deveria ter melhor sorte, pelo menos para os fãs de Jennifer Jason Leigh, que tem uma atuação muitos pontos acima dos outros aspectos da produção. Atriz de sucesso com "A Morte Pede Carona" (1986) e "Mulher Solteira Procura" (1992), ela foi resgatada do limbo de Hollywood por Quentin Tarantino, que a colocou no papel da mulher que passa todo o filme "Os Oito Odiados" (2015) tomando socos na cara. Ela é Joan, a mãe solteira que se muda com os filhos para um casarão na cidade de Amityville. Com Belle (Bella Thorne), tem a quase sempre atribulada relação entre mãe e filha adolescente. Com James (Cameron Monaghan) a coisa é mais séria. O rapaz está preso a uma cama, num estado de coma ou algo parecido, sem dar sinais de que possa sair desse estado vegetativo. Os problemas da família aumentam quando a casa começa a cumprir seu papel de lugar assombrado. A trama provoca alguns sustos, enquanto vozes passam a perturbar a família. Vozes que repetem frases inocentes do tipo "Mate todo mundo!" e "Acabe com todos eles!". A origem desse pesadelo vem de um episódio há 25 anos, quando o homem que morava ali trucidou uma família inteira. A trama é bem semelhante ao filme original da franquia, "Horror em Amityville", de 1979, que tinha um ótimo elenco: James Brolin, Margot Kidder e Rod Steiger. A refilmagem de 2005 trouxe atores péssimos, entre eles Ryan Reynolds, sofrível antes de encontrar o personagem de sua vida em "Deadpool". Vale esquecer essa tentativa. Até porque "Amityville: O Despertar" consegue ser mais do que um filme medíocre justamente por seus atores. Além de Jennifer Jason Leigh, que tem presença marcante na tela em qualquer produção, os garotos vão bem. Bella Thorne vai do cinismo adolescente ao pavor com desenvoltura. E Cameron Monaghan imprime uma expressão facial assustadora ao adolescente que desperta para coisas nada boas. Mesmo longe de empolgar, "Amityville: O Despertar" não pode ser desprezado por fãs do gênero. Nos últimos tempos, os filmes de terror que deveriam ser apavorantes têm sido, na grande maioria, pavorosos. AMITYVILLE: O DESPERTAR (Amityville: The Awakening) DIREÇÃO Franck Khalfoun PRODUÇÃO EUA, 2014, 16 anos ELENCO Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan QUANDO estreia na quinta (14) AVALIAÇÃO regula