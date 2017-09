Massa diz que não renova com a Williams se for última opção para 2018

JULIANNE CERASOLI CINGAPURA, CINGAPURA (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem contrato para o ano que vem, Felipe Massa deixou claro nesta quinta-feira (14) em Cingapura, onde se prepara para a 14ª etapa do campeonato neste final de semana, que não ficará na Williams caso sinta que o time gostaria de ter outro piloto em seu lugar. Ao UOL Esporte, o brasileiro reconheceu que não há muitas opções para a Williams no mercado, especialmente porque a equipe tem uma restrição de idade devido a compromissos com seu patrocinador principal, uma empresa de bebida alcoólica, que não pode ter garotos-propaganda abaixo de 25 anos. Mas avisou que só fica na equipe, e provavelmente na F-1, caso se sinta valorizado. “Se eles falarem ‘estamos indo atrás de outros pilotos e se não tiver ninguém você fica’ eu não penso assim. Eu quero ficar em uma equipe que me queira, em primeiro lugar. Se a equipe não mostrar que tem interesse em mim porque estão tentando outros pilotos, com certeza eles não vão me ter.” Perguntado sobre o prazo para que esta decisão seja tomada, Massa disse não ver motivos para esperar e acredita que uma decisão saia em meados de outubro. “Acho que tem que ser daqui a algumas semanas. Não tem por que esperar. Talvez até a corrida do México ou dos Estados Unidos acredito que tudo tenha que estar decidido.” Dentre os pilotos que estão no mercado, são poucas as opções: Sergio Perez está prestes a renovar seu contrato com a Force India, assim como Fernando Alonso. Jolyon Palmer está de saída da Renault e poderia interessar a Williams, assim como Robert Kubica. Falando sobre este final de semana, Massa não escondeu que a expectativa da Williams é negativa devido à natureza da pista. O traçado mais travado de Cingapura expõe a falta de pressão aerodinâmica da Williams, a exemplo de Mônaco e Budapeste. Massa não correu na Hungria e foi nono no Principado, enquanto seu companheiro Lance Stroll ficou de fora dos pontos em ambas as provas. “A gente sempre tem um pensamento positivo. Sendo uma pista de rua, muita coisa pode acontecer e te ajudar. Sabemos que não devemos ter um carro competitivo aqui, principalmente em classificação porque o carro não foi bem em Mônaco e em Budapeste e essa pista tem o mesmo estilo.” Os treinos livres para o GP de Cingapura começam nesta sexta-feira a partir das 5h30 da manhã pelo horário de Brasília. Confira os horários do GP de Cingapura Sexta-feira (15) Treino Livre 1 - das 5h30 às 7h Treino Livre 2 - 9h30 às 11h Sábado (16) Treino Livre 3 - das 7h às 8h Classificação - das 10h às 11h Domingo (17) Corrida 9h