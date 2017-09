Selena Gomez fez transplante de rim para tratar Lúpus

(foto: Instagram)

Selena Gomez usou seu Instagram para explicar o motivo de estar sumida há um tempo após questionamento dos fãs. A cantora, que revelou em 2015 ter Lúpus, contou que como parte do tratamento da doença, precisou passar por um transplante de rim.

"Estou ciente de que alguns de meus fãs notaram que eu estava quietinha durante parte do verão e eles me questionaram porque eu não estava promovendo minhas novas músicas, das quais eu estou extremamente orgulhosa. Eu descobri que eu precisava fazer um transplante de rim devido a meu Lupus e eu estava em recuperação. Isso é algo que eu precisava fazer por minha saúde. Eu honestamente estava ansiosa por dividir isso com vocês minha jornada por vários meses, assim como eu sempre esperei fazer isso com vocês", afirmou Selena no post.



A cantora aproveitou para fazer alguns agradecimentos especiais e publicou uma imagem em que aparece no hospital, de mãos dadas com a doadora, a atriz Francia Raísa. Em outras imagens que compõem o mesmo post, Selena mostra as cicatrizes da cirurgia.



"Por enquanto, gostaria de agradecer publicamente minha família e a essa incrível equipe médica por tudo o que eles fizeram por mim antes e depois da cirurgia. E finalmente, não existem palavras para descrever o quanto eu agradeço minha linda amiga Francia Raísa. Ela me deu o derradeiro presente e sacrifício ao doar de seu rim para mim. É uma benção inacreditável. Te amo muito, irmã. A Lupus continua sendo uma doença incompreensível, mas o progresso está sendo feito."