Curitiba receberá feira premium com produtos para crianças e mamães

Um novo conceito de feira boutique premium promete agitar mães, pais e crianças de Curitiba entre os dias 23 e 26 de novembro, no Concept Hall, no Rebouças. A Feira Cute Cute vai reunir expositores e pais exigentes, apresentando produtos exclusivos, tendências e inovações do segmento. Entre o mix da feira, destaque para as marcas de vestuário, acessórios, produtos de beleza e de cuidados para mães e bebês, peças de decoração, enxoval, brinquedos e itens indispensáveis para a primeira infância.



Com 50 expositores, o espaço conta com uma curadoria para a seleção dos fornecedores, garantindo o alto padrão e a diversidade entre os itens ofertados. “Nosso conceito está em focar em uma ótima experiência para o consumidor, considerando o mix de itens, a qualidade dos produtos, a organização, as atrações. Teremos um cuidado especial com os detalhes”, afirma Flavia Polidoro, uma das três sócias por trás da organização do evento.



Por esse motivo, a feira trará diferenciais como estação de embalagens de presentes gratuitas, vallet, espaço para recreação de crianças com monitores, fraldário, espaço para amamentação e opções de alimentação criteriosamente selecionadas para esse perfil de público.



O mercado premium

Cada vez mais, os brasileiros estão atentos ao mercado premium, buscando um maior valor agregado às compras. No segmento da maternidade, o planejamento familiar abriu novos nichos de mercado, incluindo o de produtos de luxo e de alto padrão para mães, pais, bebês e crianças. Outros setores também experimentam essa mudança de perfil, caso das áreas de cuidado pessoal, beleza, alimentos e bebidas.



Uma pesquisa realizada pela Nielsen identificou que 93% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por um produto com alto padrão de qualidade e segurança, 90% por itens que proporcionem algo exclusivo e 89% se forem desenvolvidos com materiais orgânicos ou sustentáveis. O estudo ouviu aproximadamente 30 mil pessoas em todo o mundo. Entre os itens premiuns mais buscados pelos brasileiros, encontram-se o vestuário e sapatos, com destaque para itens de alimentação, higiene e cuidado corporal.



Realizada em 2016, no auge da crise econômica enfrentada pelo Brasil, a pesquisa mostra que 54% dos consumidores brasileiros, ainda sim, consideraram a situação econômica melhor do que cinco anos atrás. Dessa forma, mais de seis em cada dez brasileiros estão dispostos a investir em uma maior variedade de produtos, sendo que quase um quarto estão em busca de produtos de alto padrão.



As empreendedoras

A We Do Prime Feiras e Eventos é fruto da reunião de três mães empreendedoras curitibanas – Flavia Polidoro, formada em turismo; Rosemary Fornari, da área de administração; e Tassia Fraguas, publicitária –, que identificaram uma oportunidade de negócios em oferecer serviços e eventos com alto padrão de qualidade para gestantes e crianças, no mercado de Curitiba. Elas se conheceram em uma empresa do setor aeroportuário e trabalharam juntas por sete anos, sempre demonstrando sinergia no trabalho em equipe.

“Empreender sempre foi parte de um sonho em comum. Decidimos trilhar novos caminhos e concretizar nosso sonho. Além dos desafios profissionais, no campo pessoal, todas nós ingressamos no mundo da maternidade, o que trouxe uma infinidade de novas experiências”, conta Tassia.



Serviço

Feira Cute Cute - A feira mais fofa de Curitiba

De 23 a 26 de novembro de 2017

Concept Hall - Rua Doutor Reynaldo Machado, 1097, Rebouças

Mais informações em: www.feiracutecute.com.br