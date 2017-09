Smartphones vão redefinir o sistema bancário, diz presidente do PayPal

RICARDO AMPUDIA, ENVIADO ESPECIAL* SAN FRANCISCO, EUA (FOLHAPRESS) - Toda a experiência do varejo e pagamentos será redefinida pelos dispositivos móveis nos próximos cinco anos. Essa é a previsão do presidente e CEO do PayPal, Dan Schulman, feita durante seu painel na edição americana do Mobile World Congress, em San Francisco (Califórnia), nesta quarta (13). Segundo o empresário, a tendência do fechamento das lojas físicas sobre o sucesso dos grandes conglomerados de vendas on-line tende a criar um novo cenário na economia. "Estamos entrando em uma nova era, que chamo de 'congresso digital', que será definida pelos dispositivos móveis. Vendedores estão começando a usar a mobilidade para redefinir toda a experiência de compra, da descoberta, passando pela compra em si e até a entrega". Para Schulman, essa nova era projetada para 2020 também impacta a democratização do sistema financeiro. Os "desbancarizados", pessoas sem conta em bancos, que passam horas em filas para pagar contas, fazer depósitos e não conseguem poupar -só nos EUA são 70 milhões de adultos sem acesso ao sistema financeiro- fariam suas transações por aplicativos. Schulman afirma que a transição tornará o sistema bancário mais seguro, barato e acessível. "A tecnologia pode ajudar essas pessoas. Não podemos contar só com o governo para resolver os problemas da sociedade, como empresários, temos essa responsabilidade", disse. *O jornalista viajou a convite da GSMA