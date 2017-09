Real Madrid anuncia renovação do contrato de Isco até 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (15) a renovação do contrato do meia Isco. O novo vínculo do meio-campista espanhol com o clube é válido até o fim de junho de 2022. O contrato anterior de Isco era válido até junho de 2018, o que fez o Real Madrid trabalhar para acelerar sua renovação. O meio-campista se tornou peça importante da equipe na última temporada e ajudou a equipe a vencer a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. Segundo reportagem do jornal espanhol "Marca", Barcelona, Juventus, Liverpool e Manchester City monitoravam a situação de Isco esperando uma oportunidade de contratá-lo. De acordo com reportagem do jornal espanhol "Mundo Deportivo", Isco vai passar a ganhar 6 milhões de euros (cerca de R$ 22,4 milhões) por temporada, e sua cláusula de rescisão será de 700 milhões de euros (pouco mais de R$ 2,6 bilhões). Isco dará coletiva nesta sexta-feira (15), na sala de imprensa do Santiago Bernabéu para falar sobre a renovação contratual.