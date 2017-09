Frank Vincent, mafioso da série 'Família Soprano', morre aos 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Frank Vincent, famoso por interpretar o mafioso Phil Leotardo na série "Família Soprano", morreu nesta quarta-feira (13) aos 78 anos. O anúncio foi feito por Vincent Pastore, seu colega de elenco no seriado. O ator morreu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, devido a complicações durante uma cirurgia de coração. Além de atuar por três anos em "Família Soprano", ele também interpretou mafiosos nos filmes "Touro Indomável" (1980), com Robert DeNiro, "Os Bons Companheiros" (1990), como o gangster Billy Batts, e em "Cassino" (1995). Seus últimos trabalhos foram nas séries "Sarah Q" e "Asbury Park", que ainda serão lançadas. No ano passado, "Família Soprano" foi considerada a melhor série de todos os tempos. Para os críticos, a saga criminal dividiu a história televisiva em duas fases, dando início a uma era de ouro.