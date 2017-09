Curitiba completa 25 dias sem uma gota de chuva

(foto: Josianne Ritz)

Hoje, Curitiba completa 25 dias sem chuva e não há nem sinal dela para os próximos cinco dias, segundo o Instituto Simepar. Segundo o meteorologista Paulo Barbieri, o inverno vai se despedir sem chuva e os veranicos atípicos deixaram a estação com chuvas bem abaixo da média. De acordo com o Instituto Simepar, o último registro de chuva aconteceu no dia 20 de agosto, com 55,4 milímetros de acúmulo de água.

Inverno quente aumenta consumo de água e luz

"O inverno é a estação mais seca, mas não a média de chuva ficou abaixo do esperado, por causa dos bloqueios atmosféricos", explica o meteorologista. Segundo ele, a previsão para a Primavera, que começa no dia 22, é que tenha mais chuvas, mas os tais veranicos não estão descartados.

O mesmo calor atinge o Estado todo.

Sem chuva, os índices de umidade relativa do ar estão bem baixos. Em Curitiba, está em 40%.