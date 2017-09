Detran terá ações educativas na Semana Nacional do Trânsito

(foto: Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), em parceria com instituições públicas e privadas, inicia nesta segunda-feira (18) as atividades da Semana Nacional do Trânsito. Este ano, o tema da semana segue o apresentado durante o Maio Amarelo “Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito” com ações em diversas cidades e uma campanha voltada ao pedestre.

“De 18 a 25 de setembro, todo o Brasil estará envolvido em ações que educam e alertam sobre as escolhas diárias no trânsito. No Paraná, vamos somar esforços com apoio de vários parceiros que desejam conscientizar as pessoas sobre a atenção e respeito no trânsito”, diz o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

ABERTURA – Em Curitiba, o evento de abertura ocorre na segunda-feira (18), às 10h, na sede da Prefeitura. A solenidade contará com a presença do Detran, Polícia Militar, Delegacia de Delitos de Trânsito, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Setran, entre outras.

Os representantes dos órgãos de trânsito vão assinar uma carta de intenções que reforçam o compromisso para um trânsito melhor e mais seguro. “O ato da assinatura é a representação do propósito em comum das instituições parceiras na conscientização e segurança no trânsito”, acrescenta Traad.

As 14h30, na sede do Tarumã, o Detran lança o Projeto Jovem do Trânsito com a participação de três escolas estaduais com alunos do ensino médio. Com apoio da patrulha Escolar da PM, serão feitas palestras semanais sobre legislação, direção defensiva, noções de primeiro socorro e respeito ao meio ambiente.

CURITIBA E RMC - De segunda (18) a quarta-feira (20), das 19h30 às 21h, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) organiza um Ciclo de Palestras com abordagens sobre planejamento urbano, aspectos legais e comportamentais.

O evento será no Auditório Carlos Costa (Bloco 03 -Verde) e aberto à comunidade e aos alunos da instituição dos cursos de graduação e pós-graduação de direito, engenharia, arquitetura e psicologia.

De terça-feira (19) a sexta-feira (22), das 9h às 16h, equipes do Detran vão distribuir materiais da campanha, promover atividades educativas e atender a população local em serviços de habilitação e veículos na Praça Rui Barbosa.

Na quarta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) programam quatro blitzen educativas em Quatro Barras.

Durante o dia, a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) também programa uma apresentação teatral para crianças e adolescentes na Praça Rui Barbosa. “A ideia é fazer as crianças entenderem que a ação policial e a legislação de trânsito podem melhorar o convívio social e impedir que um condutor infrator cometa mais crimes no trânsito”, diz o delegado do Dedetran, Vinicius Augustus de Carvalho.

No domingo (24), haverá um passeio ciclísticos para todas as idades no Parque de São José dos Pinhais e atividades lúdicas como jogo de tabuleiro gigante, jogo da memória e jogos digitais para as crianças. A Comunidade Bike Anjo também estará no local para ensinar as pessoas que desejam aprender a andar de bicicleta.

OUTRAS CIDADES - Ao longo de toda a semana, a Escola Pública de Trânsito do Detran vai transmitir pelo Sistema de Videoconferência uma série de palestras educativas para 64 telessalas em 58 municípios no Paraná.

Os conteúdos serão direcionados aos alunos do ensino fundamental e médio, candidatos a primeira habilitação, condutores de veículos, professores, pedagogos e terceira idade.

As unidades regionais do Detran programam ainda contação de histórias, palestras, jogos lúdicos, blitz educativas e atividades noturnas em bares.

PARCEIROS – São parceiros nas atividades da Semana Nacional do Trânsito o Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRPPR), Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), Instituto Paz no Trânsito (Iptran), Mobilidade Segura, 98 FM, Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Policia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Portal do Trânsito, Sanepar, Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), Secretaria da Saúde (SESA), Seguro DPVAT, Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná (Sindepar), Sindicato dos Taxistas do Estado (Sinditaxi-PR), Sindicato do Seguro do Paraná (Sincor-PR) e Tecnodata Educacional.