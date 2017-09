Governo decreta emergência em 173 municípios baianos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Devido à falta de chuvas em grande parte do Estado da Bahia, o governo baiano publicou nesta quinta (14), no Diário Oficial do Estado, a situação de emergência em 173 municípios. O decreto tem prazo de 180 dias. As informações são da Agência Brasil. O decreto segue instrução normativa do Ministério da Integração Nacional, que estabelece critérios para a decretar situação de emergência nas cidades, nos Estados e no Distrito Federal. Após a publicação, a lista segue para a esfera federal, que pode fornecer auxílio complementar, inclusive financeiro. Os baixos índices pluviométricos têm provocado “graves prejuízos às atividades produtivas”, a exemplo da agricultura e pecuária. Em março deste ano, o governo federal chegou a reconhecer a situação de emergência em mais de 100 municípios, número que chegou a superar os 300, por falta de chuva. A medida valia por 180 dias e o prazo que se encerra neste mês de setembro. Algumas cidades citadas no decreto de março continuam com baixos índices pluviométricos. Segundo a meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Cláudia Valéria a estiagem na maior parte desses municípios é comum entre os meses de março e novembro. Por isso, espera-se que até a primeira quinzena de novembro, volte a chover em algumas cidades. “Esse período [de março até novembro] é mais comum que chova na faixa litorânea do estado e em cidades do Recôncavo Baiano. Mas no restante da Bahia, principalmente no Centro-Oeste, o período é realmente seco, como sempre”, disse. A meteorologista explica que mesmo no período chuvoso entre novembro e março, em algumas cidades, “este ano choveu menos que o esperado, o que fez com que a situação se configurasse de uma forma complicada”.