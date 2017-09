Eurico vê manobra política em pedido de afastamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Vasco, Eurico Miranda, reagiu com perplexidade à denúncia do Ministério Público que pede sua destituição e de todos os vice-presidentes do clube em função de supostas ligações com a organizada Força Jovem, que está suspensa dos estádios brasileiros pelo órgão. Em nota oficial, o dirigente classifica a ação como "inacreditável" e insinua que ela teve motivações políticas, uma vez que faltam menos de dois meses para a eleição cruzmaltina. Justamente nesta quinta-feira (14), às 20h, Eurico Miranda lançará oficialmente sua candidatura à reeleição em um clube português na Zona Norte do Rio de Janeiro. O nome de sua chapa se chamará "Reconstruindo o Vasco". Na página de sua campanha, além da nota oficial rebatendo a denúncia, há duas postagens que ironizam a ação do MP, com fotos do presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e de candidatos de oposição do Vasco, cercado por membros de organizadas. Na ação do órgão, um dos pontos citados são fotos de Eurico com tais indivíduos. Veja abaixo a íntegra da resposta da diretoria do Vasco: "Inacreditável!!! É com perplexidade que tomamos conhecimento de tamanho absurdo. Não é novidade que um membro do Ministério Público tem se aventurado em ações absolutamente precipitadas e desarrazoadas no que tange os episódios de violência nos estádios cariocas, especialmente em relação ao Club de Regatas Vasco da Gama, contra o qual se chegou a deduzir pedido de interdição do Estádio pela via inadequada e com base em suposto descumprimento de obrigações de terceiros, que inusitadamente não foram alvos de pretensões similares. Agora, seguindo a batida, e evidentemente temperada com questões pessoais e/ou políticas, se aventura, às vésperas do lançamento da candidatura do atual mandatário à reeleição, vir a juízo requerer, com base em mera ilação do parquet, a destituição de toda a diretoria do Clube, porquanto, segundo vocês afirmam, fotografias "comprovariam" que o VASCO apoia a Força Jovem e, por conseguinte, estimularia a violência nos estádios. Inacreditavelmente assiste-se a mais um exemplo de uso da máquina estatal como instrumento político! Em meio a tantas evidências que levam à essa insofismável conclusão, vemos mais uma jogada ensaiada entre o(s) condutor(es) da manobra e os canais que se desesperam com a retomada do bom desempenho do futebol, afinal uma ação distribuída e que ainda se encontra em autuação produziu uma matéria em tempo recorde, a ser reverberada nas primeiras horas do dia do lançamento da candidatura do atual mandatário à reeleição. Nada mais peculiar! Ora, se de um lado não há dúvidas do caráter político/pessoal da manobra encetada, há também de outro, a certeza que o Judiciário não servirá a tais propósitos, até porque, segundo determina o art. 37 do Estatuto do Torcedor, no qual se prevê a destituição de dirigentes, para que haja uma decisão neste sentido necessário se faz a observância do devido processo legal, o que, obrigatoriamente, ensejará a prévia intimação do Clube para apresentação de defesa. Busca pelo holofote, questões pessoais e sede de poder! Essa é a combinação que assustadoramente parece ter dado ensejo ao instrumento político em questão. O Vasco, quando efetivamente intimado para manifestar-se, demonstrará o absurdo por de trás da manobra! Diretoria Club de Regatas Vasco da Gama"