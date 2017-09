Doria defende viagem e diz que busca ritmo 'menos provinciano' para São Paulo

SYLVIA COLOMBO BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria, disse na manhã desta quinta-feira (14), ao chegar à residência da Embaixada do Brasil, que veio visitar a capital argentina como "prefeito de uma cidade global". "São Paulo tinha uma visão muito apequenada e estamos tentando buscar um ritmo menos provinciano", disse a jornalistas. Acrescentou que, em reunião com empresários locais, apresentará "oportunidades de investimento em diversas áreas, dentro de nosso projeto de desestatização". A agenda de Doria inclui, na sequência deste encontro, uma reunião com almoço com o chefe de governo de Buenos Aires (que tem status de Província), Horacio Rodríguez Larreta. Depois, passará pela Casa Rosada, sede do governo argentino, para cumprimentar o presidente Mauricio Macri. "Houve uma manifestação do próprio Macri, por meio do [chefe de governo] Larreta", afirmou. Sobre o tema do encontro, declarou que falariam "sobre o desenvolvimento das relações bilaterais". E acrescentou que, "não é o meu tema, mas se puder ajudar a melhorar as relações econômicas entre os dois pois países na relação direta ou por meio do Mercosul, o farei". Indagado sobre se esta seria uma agenda internacional de um provável candidato à Presidência, Dória negou. Já sobre a nova denúncia contra o presidente Michel Temer, o prefeito afirmou que "é necessário aguardar".