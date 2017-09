HBO vai filmar diferentes finais para evitar spoilers de 'Game of Thrones'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A HBO vai gravar diferentes finais para evitar vazamentos da temporada final de "Game of Thrones". O sétimo ano da série teve sua trama inteira revelada na internet muito antes da estreia. De acordo com o site The Morning Call, Casey Bloys, presidente de programação da emissora, revelou a informação durante um evento na Pensilvânia. "Em 'Game of Thrones' serão gravadas várias versões do final para que ninguém saiba realmente o que acontece. Com uma série longa, você precisa fazer isso pois as pessoas sabem quando algo está sendo gravado. Então vão filmar várias versões para que não tenha uma resposta definitiva sobre o fim." Muitas séries de sucesso, como "Breaking Bad", "Família Soprano" e "Dallas" também filmaram mais de uma versão para seus episódios finais. A oitava temporada de "Game of Thrones" começará a ser gravada em outubro deste ano, mas a data de estreia ainda não foi confirmada e pode acontecer só em 2019.