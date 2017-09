Curitiba recebe circuito de skate amador neste fim de semana

Promovido pela Federação de Skate do Paraná, com o apoio da Fundação Cultural, o Circuito Paranaense de Skate Amador terá a quarta etapa de disputas no sábado (16/9) e domingo (17/9), em Curitiba.

O encontro será na Praça Afonso Botelho, das 10h às 19h30, e as competições terão apresentação de um DJ. Serão disputadas quatro categorias: Mirim (de 4 a 13 anos); Iniciante (masculino, acima de 14 anos); Amador I (masculino, idade e tempo livre) e Amador II (masculino, idade livre, tempo na categoria até 60 meses).

No sábado, as categorias mirim e iniciante disputam as provas. Já no domingo, a competição fica por conta das categorias Amador II e Amador I. Os três primeiros colocados de cada grupo receberão troféus e kits esportivos. Dos quartos aos sextos colocados de cada categoria ganharão medalhas e kits esportivos.

De acordo com o presidente da Federação de Skate do Paraná, Adalto Elias Pereira, estima-se a participação de 200 inscritos. Ele destaca a importância da parceria com a Fundação Cultural de Curitiba que está apoiando com som e divulgação. “A FCC nos apoiou desde sempre. É uma colaboração muito significativa, uma parceria que nos ajuda muito”, afirma.

Sobre o circuito

O Circuito Paranaense de Skate Amador tem como objetivo fomentar o skate e identificar futuros atletas profissionais. O evento também promove o intercâmbio de skatistas de todo o Paraná e do Brasil, gerando um clima de conhecimento e troca de informação entre atletas.

Neste ano o circuito já passou pelas cidades de Matinhos, Assaí, Ivaiporã. A quinta e última etapa do evento será em Maringá, em novembro.

Serviço: Circuito Paranaense de Skate Amador

Local: Praça Afonso Botelho, bairro Água Verde

Data e horário: sábado (16/9) e domingo (17/9), das 10h às 19h30

Inscrições: no evento. R$ 15 (mirim e iniciante) e R$ 20 (amador I e amador II)

Entrada franca