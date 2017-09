Mutirão fará ´faxina´no calçadão da Rua XV nesta sexta-feira

(foto: Joel Rocha/SMCS)

A Rua XV de Novembro será palco de um show de limpeza na noite desta sexta (15). A 10ª Ação Nacional Febrac, evento realizado anualmente em todas as capitais do Brasil, neste ano levará aos curitibanos uma limpeza profunda ao calçadão mais famoso da capital paranaense. Cerca de 50 profissionais estarão reunidos a partir das 22h para realizar a lavação no calçadão, no trecho que se inicia na Associação Comercial do Paraná (ACP) e vai até a Boca Maldita. Durante a limpeza, serão retirados os chicletes que estão grudados no petit-pavê, além da aplicação de produtos profissionais que garantirão o clareamento do calçadão.

Todos os anos, a ação em Curitiba tem grande destaque, em edições anteriores cenários como Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Largo da Ordem já foram palco desta grande ação, e, neste ano, a Rua XV de Novembro receberá as equipes de limpeza. Para o evento, o cuidado ambiental é prioridade, e todos os produtos utilizados são biodegradáveis, além da utilização de máquinas que garantem a economia de água e que não dependem de eletricidade, e o uso de água não-potável durante todo o processo de lavação.

A ação é uma realização da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) e do Sindicato das Empresas do Asseio e Conservação (Seac-PR). O evento conta ainda com o apoio da ACP, da Prefeitura Municipal e da Sanepar.

Ainda, durante o período que compreende 15 de setembro e 12 de outubro, a ACP irá realizar uma campanha de doação de brinquedos entre os lojistas da Rua XV, que serão distribuídos entre os filhos dos profissionais que atuarem na lavação. Os brinquedos serão entregues às crianças no dia das crianças e os trabalhadores poderão realizar um passeio de trem com seus filhos, cedido pela Serra Verde Express.

CADASTRAMENTO DE CURRÍCULOS PcD

A Ação, no entanto, não é só a lavação da Rua XV. No sábado, das 09h às 13h, a Central de Empregos da FACOP estará na Boca Maldita realizando o cadastramento de currículos de Pessoas com Deficiência (PcD) que queiram ingressar no mercado de trabalho. São cerca de 100 vagas disponibilizadas a esses profissionais, em cargos que vão desde limpeza até recepção. É importante lembrar que, durante o cadastro, os candidatos deverão levar laudo contendo o número do CID, currículo impresso, carteira de trabalho e documentos pessoais.

Serviço:

Lavação da Rua XV

Local: Início – em frente à ACP

Data: 15 de setembro

Horário: a partir das 22h

Cadastramento de PcD

Local: Boca Maldita

Data: 16 de setembro

Horário: das 09h às 13h

