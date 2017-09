Governo quer iniciar em 2018 leilões para manutenção de rodovias

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Hailton Madureira, disse nesta quinta (14) que o governo trabalha para promover em 2018 o primeiro leilão de manutenção de rodovias no país. A nova modelagem de leilões está em estudo com o objetivo de repassar à iniciativa privada os serviços de manutenção de até 40 mil quilômetros de rodovias. Antes, serão contratados estudos sobre a viabilidade do modelo, segundo o qual o concessionário tocaria apenas os serviços de manutenção, sem os investimentos em ampliação normalmente cobrados em novas concessões rodoviárias. Segundo Madureira, o primeiro leilão deve incluir 4.000 quilômetros. Ele não detalhou, porem, quais as rodovias serão incluídas no novo modelo. Uma das ideias em estudo é criar um fundo de compensação, que destinará parte da arrecadação de trechos mais movimentados que ara outros que com menos tráfego. O objetivo, disse, é segurar as tarifas de pedágios nestes últimos trechos. Madureira participou de seminário sobre investimentos em infraestrutura.