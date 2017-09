Fux vê indícios de obstrução de Justiça e autoriza buscas na casa de Blairo

BELA MEGALE, CAMILA MTTOSO E LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirma que há "veementes indícios" de que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), e outras cinco pessoas tenham cometido crime de obstrução de Justiça. A informação consta de decisão de Fux que autorizou mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Blairo nesta quinta (14) -incluindo seu apartamento funcional em Brasília. "No presente caso, consoante se extrai da análise dos depoimentos e documentos fornecidos a partir dos acordos de colaboração premiada celebrados, em especial, por Silval Barbosa e Sílvio Cesar Correa Araújo com o Ministério Público Federal, já devidamente homologados no âmbito desta Corte Constitucional, são veementes os indícios quanto ao cometimento do crime de obstrução de investigação de crimes de organização criminosa por parte de Blairo Borges Maggi, José Aparecido dos Santos, Gustavo Adolfo Capilé de Oliveira, Marcelo Avalone, Carlos Avalone Júnior e Carlos Eduardo Avalone", escreveu Fux, segundo documento obtido pela Folha de S.Paulo. Em agosto, Fux homologou a delação premiada do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que sucedeu Maggi na gestão de Mato Grosso. No acordo, o delator conta que Maggi fez pagamentos ao ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso Eder Moraes para que ele mudasse um depoimento para inocentá-lo no âmbito da Operação Ararath. Em nota, a PGR (Procuradoria-Geral da República) afirma que entre os crimes que apura está "a prática de obstrução de investigação criminal, que consistiu em pagar colaborador para mudar versão de depoimentos e pagar investigado para não celebrar acordo de colaboração". Silval também disse que o ministro enviou nesta quinta (14) o senador Cidinho Santos (PR-MT) para visitá-lo na prisão e lhe oferecer vantagens indevidas em troca de não comprometer Blairo. Silval foi preso em 2015 e saiu do presídio após firmar acordo de delação. A suposta prática de Blairo está relacionada à acusação de que ele participou de esquema de pagamento de mensalinho para deputados estaduais para comprar apoio ao governo. Maggi foi governador de Mato Grosso de 2003 a 2010. Na delação, Barbosa relata que no governo de Maggi "começou a se operar o chamado 'mensalinho' no ano de 2003, quando o colaborador era da Mesa Diretora [da Assembleia Legislativa]. Esse mensalinho era uma vantagem indevida que era paga para cada deputado estadual do Estado de Mato Grosso, tendo começado no ano de 2003, em torno de R$ 30 mil reais por deputado". Segundo Barbosa, foi feito um acerto entre a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e Maggi para que o governo aumentasse a mesada dos deputados estaduais. "No ano de 2003 houve um acréscimo de R$ 12 milhões a 15 milhões no orçamento da Assembleia Legislativa para que pudessem retirar desse valor as vantagens indevidas". OUTRO LADO Em nota o ministro Blairo Maggi negou as acusações. "Nunca houve ação, minha ou por mim autorizada, para agir de forma ilícita dentro das ações de Governo ou para obstruir a justiça. Jamais vou aceitar qualquer ação para que haja "mudanças de versões" em depoimentos de investigados", disse Blairo afirmou ter "total interesse na apuração da verdade" e insistiu que "não houve pagamentos feitos ou autorizados por mim, ao então secretário Eder Moraes, para acobertar qualquer ato, conforme aponta de forma mentirosa o ex-governador Silval Barbosa em sua delação". Disse que jamais se utilizou de "meios ilícitos na vida pública ou nas suas empresas". Concluiu afirmando que usará "todos os meios legais necessários" para se defender e "restabelecer a verdade dos fatos". ALVOS A PF cumpre mandado de buscar em três endereços de Blairo, sendo dois em Mato Grosso (Cuiabá e Rondópolis), além de seu apartamento funcional em Brasília. Outras cinco pessoas além do ministro, são alvos da operação desta quinta. Todos os endereços são em Mato Grosso. Fux autorizou a PF a cumprir buscas no interior dos veículos "potencialmente utilizados pelos investigados" e que estiverem estacionados nos endereços dos alvos. Ele permitiu ainda o acesso da PF "a quaisquer outras unidades que, no momento da execução da diligência" estejam identificadas como de utilização das empresas ou das pessoas investigadas. A PF também deve apreender dinheiro em espécie que some mais do que R$ 30 mil.