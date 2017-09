'Janot perdeu o senso', diz Jucá sobre segunda denúncia contra Temer

DANIEL CARVALHO E TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR) criticou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nesta quinta-feira (14), quando ele deve apresentar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Jucá, que foi chamado ao Palácio do Planalto no início desta tarde, disse que Janot está desacreditado e ironizou a expectativa de que a denúncia por organização criminosa e obstrução de Justiça tenha como base delação do corretor de valores Lúcio Funaro. "O procurador está tão desacreditado.... Ele agora se juntou com o Funaro, a próxima companhia inseparável dele. Talvez vá convidar o Funaro para tomar cerveja lá naquela distribuidora", disse Jucá, em alusão ao encontro entre Janot e o advogado Pierpaolo Bottini, defensor dos irmãos Batista, da JBS. Jucá, que já havia se referido a Janot como "líder de facção", disse nesta quinta que ele pode fazer "qualquer tipo de estripulia", pois fica no cargo somente até domingo (17). FACTOIDES "Acho que o procurador perdeu o senso. Como ele só tem dois dias, pode fazer qualquer tipo de estripulia. Mas acho que a sociedade vai saber julgar o modus operandi. Mais do que isso, a tentativa de criar factoides e, mais que criar factoides, de apagar provas que podem levar a uma investigação mais séria sobre isso", disse Romero Jucá. Janot concluiu na quarta-feira (13) a nova denúncia contra Temer. A reportagem apurou que o peemedebista será acusado dos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. A peça tem de mais de 200 páginas e a previsão é que seja apresentada até o fim da tarde desta quinta-feira ao STF (Supremo Tribunal Federal). Além do presidente, Janot citará a cúpula do PMDB da Câmara, alvo do relatório da Polícia Federal entregue ao Supremo na segunda (12). Nem todos serão acusados sob a suspeita de mais de um crime.