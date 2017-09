BNDES precisa manter caixa, diz chefe do banco sobre devolução de recursos

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, disse nesta quinta (14) que negocia com o Tesouro termos e valores da devolução de recursos solicitada pelo governo para ajudar a reduzir o deficit fiscal. Em entrevista após seminário no Rio, ele sinalizou que o banco vai pleitear uma redução no valor solicitado, que chega a R$ 180 bilhões -dos quais, R$ 50 bilhões deveriam ser repassados ainda este ano. "O BNDES precisa manter um caixinha", afirmou Paulo Rabello. Ele não quis adiantar qual seria a contraproposta, mas disse que, dos R$ 170 bilhões que o banco tem em caixa hoje, R$ 120 bilhões só existem porque a instituição tem emprestado menos dinheiro do que recebe como pagamento por financiamentos já concedidos. "A principal preocupação é preservar a saúde financeira do banco e sua capacidade para financiar", afirmou. Até agora, o BNDES já devolveu R$ 130 bilhões dos R$ 440 bilhões transferidos pelo governo para empréstimos subsidiadas durante a crise econômica. "O governo enviou uma carta [pedindo a devolução] e ela merece consideração, até porque somos governo. Mas uma mera devolução, com esse nome, não é a solução mais inteligente, já que reduz o tamanho do banco", argumentou. Uma das alternativas em estudo é repassar ao Tesouro títulos públicos hoje em mãos do BNDES. Em sua palestra, Paulo Rabello ressaltou que o número de aprovações de novos financiamentos cresceu 27% em julho, em um sinal de que o investimento começa a reagir. "Daí a preocupação com o 'me dá o seu caixa'. Que caixa?", questionou. "Vamos fazer o possível para dar nossa colaboração, mas não do jeito que esta proposto". Segundo ele, a carteira empréstimos do banco hoje indica investimentos de R$ 905 bilhões até 2020.