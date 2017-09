BNDES quer indicar diretor financeiro da JBS

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, disse nesta quinta (14) que o banco quer se articular com os conselheiros independentes da JBS para influir na nomeação de um diretor financeiro para a companhia. Ele evitou sugerir nomes para a presidência da empresa, vaga com a prisão de Wesley Batista nesta quarta (13). O banco defende o afastamento definitivo do executivo. "Quem define a diretoria da JBS é o conselho", limitou-se a responder, quando questionado sobre nomes para substituir Batista. Com 21,3% das ações da JBS, o BNDES tem direito a dois dos nove assentos no conselho de administração. Paulo Rabello disse que o banco está substituindo os conselheiros atuais, sem explicar a razão. "Queremos nos articular com os dois conselheiros independentes para eventualmente influenciar na escolha do diretor financeiro", afirmou. Questionado sobre qual seria a saída para o impasse criado pela prisão de Wesley Batista, responde apenas que "a saída já saiu".