'Chapeuzinho Vermelho' para adultos chega ao Lala Schneider

A trama traz a história de Valerie e Peter que desde crianças eram apaixonados. Com o passar dos anos, no vilarejo de Daggerhorn, onde moravam, Peter se tornou um forte lenhador e o amor dos dois permanecia cada vez maior. Contudo, os pais da jovem garota a prometeram em casamento para Henry Lazar, promissor ferreiro do vilarejo. Valerie e Peter então planejam fugir juntos. Porém, seus planos acabam quando descobrem que a irmã dela foi morta por um lendário lobo que aterroriza Darggerhorn há gerações. Padre Salomão é chamado exterminar a fera e revela que o lobo, na verdade, é um dos habitantes do próprio lugar. Um suspense de tirar o fôlego. Quem será a verdadeira fera?



Elenco: Fernanda Busato, Clecio Pereira, Alexandre Alenski, Ana Julia, André Tiago, Bianca Nascimento, Ed. Krupek, Felipe Ponzi, Giovana Rodrigues, Gustavo Guedes, Janete Burile, Karina Carvalho, Mariana Floriani, Marcelo Benthienn, Matheus Pinheiro, Raul Santiago, Sérgio Bender, Sinara Leão e Willians de Souza.



As crianças:

Halytza Piteruna

Thiago Lemes



Ficha Técnica

Direção geral: Galvani Junior

Baseado no filme: A Garota da Capa Vermelha

Adaptação: Clecio Pereira e Fernanda Busato

Criação de sonoplastia: Clecio Pereira

Operação de sonoplastia: Galvani Junior

Criação e operação de luz: Marinho Rezende



Serviço