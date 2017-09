UberEATS chega a Curitiba com promoção de pizza a R$15

(foto: Divulgação)

Depois de oito meses em São Paulo e dois meses no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o UberEATS, aplicativo que te conecta aos melhores restaurantes da cidade para você desfrutar na sua casa, se expande mais uma vez e começa a funcionar em Curitiba nesta quinta-feira (14).

Em comemoração, o UberEATS vai oferecer pizzas com preços promocionais, em Curitiba.

Entre as opções, estão o clássico Hot Dog do The MEATPACK House, os rolinhos do Armazém São Gonçalo e também a pizza da Famiglia Originale, todos por apenas R$ 15 + taxa de entrega. Além desses restaurantes, outros 33 estabelecimentos vão participar da promoção, que é válida desta quinta (14) até domingo (18).

Dos restaurantes mais amados pelos locais às grandes redes, o UberEATS oferece aos seus usuários, de forma organizada e conveniente, uma ampla seleção de restaurantes cujos pratos podem ser entregues bem depressa, com a mesma confiabilidade que se espera da Uber. E com uma taxa de entrega fixa, de apenas R$ 7,90.

Com o UberEATS, os restaurantes ainda alcançam novos públicos de forma descomplicada e os entregadores parceiros ganham mais uma chance de gerar renda. No UberEATS, as entregas podem ser feitas tanto pelos motoristas-parceiros do uberX quanto por motociclistas e ciclistas cadastrados. Para saber mais, acesse esse site.

Como fazer um pedido:

Baixe o app Escolha um endereço de destino Escolha o dia e horário de entrega (no UberEATS, é possível agendar!) Encontre o seu prato Faça o seu pedido Acompanhe o deslocamento do seu pedido, no mapa, em tempo real

Quer você esteja no parque, no centro ou planejando jantar na sua mesa de trabalho, baixe o app do UberEATS direto da Play Store ou da App Store e peça a comida que você quiser, ao toque de um botão.