Oficina com o ilustrador Rogério Coelho acontece em outubro em Curitiba

(foto: Divulgação)

A Pigmento Academia de Arte oferece em outubro oficina de ilustração com o ilustrador profissional, Rogério Coelho, que já recebeu dois Prêmios Jabuti e o Troféu HQMIX. A oficina acontece em dois sábados, nos dias 7 e 14 de outubro, das 9h às 12h.

No primeiro encontro, o aquecimento começa com atividade de desenho livre. Na sequência, abordará como estruturar a ilustração, o processo de leitura do texto, além de estudos de caso. Será realizada ainda uma atividade de ilustração com texto trazido pelo ministrante e a preparação para o segundo dia da oficina, no qual os alunos farão a ilustração de textos por eles escolhidos, com o apoio de Rogério Coelho.

Podem participar desde iniciantes até ilustradores profissionais. Cada participante pode trazer o material que gosta para fazer as atividades (lápis de cor, aquarela, giz pastel, grafite, etc.).

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail pigmentoacademia@gmail.com. Mais informações pelo telefone (41) 99141-9393.

Sobre a Pigmento

A Pigmento Academia de Arte atua com aulas particulares, turmas regulares de Ateliê Livre e workshops com renomados ilustradores, arquitetos, pintores a óleo e aquarelistas, de várias partes do país. O espaço fica localizado da Rua 24 de Maio, nº 1.624, no Centro de Curitiba.

Serviço:

Oficina de Ilustração

Ministrante: Rogério Coelho

Data: 7 e 14 de outubro, das 9h às 12h

Local: Pigmento Academia de Arte - Rua 24 de Maio, nº 1.624, Centro – Curitiba/PR

Investimento: R$ 200,00

Inscrições: pigmentoacademia@gmail.com | (41) 99141-9393