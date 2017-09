Grant Hart, baterista da banda Hüsker Dü, morre aos 56 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grant Hart, baterista e fundador da banda Hüsker Dü, morreu aos 56 anos por conta de um câncer. Na manhã desta quinta-feira (14) a banda postou uma foto de Grant em sua página oficial do Facebook, sem nenhuma legenda. A revista "Variety" confirmou o falecimento. Com Bob Mould e Greg Norton, Grant fundou o Hüsker Dü em 1980. O grupo lançou álbuns considerados essenciais para o punk rock, como "Zen Arcade" (1984), "Candy Apple Grey" (1986) e "Warehouse: Songs and Stories" (1987). A banda anunciou seu fim após nove anos de carreira, devido aos desentendimentos entre Hart e Mould e os problemas do baterista com drogas. Após o fim do grupo, Hart seguiu carreira solo e lançou quatro álbuns entre 1989 e 2013. Em sua página do Facebook, Mould postou duas fotos ao lado de Hart e contou como conheceu o parceiro de banda: "Foi no outono de 1978. Eu estava frequentando o Colégio Macalester em St. Paul, Minnesota. Há um quarteirão do meu dormitório havia uma pequena loja de discos chamada Cheapo Records. Nela havia um equipamento de som próximo da porta tocando punk rock. Eu entrei e acabei interagindo com a única outra pessoa na loja. O nome dele era Grant Hart."