Tea Time lança campanha Best Friend Forever no mês de setembro

(foto: Guilherme Pupo)

Setembro é um mês especial na Tea Time – Inglês para Maiores de 50 anos. A escola lançou, no início do mês, a campanha Best Friend Forever (BFF) - Melhor Amigo para Sempre. Até o dia 6 de outubro, o aluno que indicar um amigo e efetivar a matrícula em qualquer uma das unidades da escola, terá 10% de desconto durante um semestre inteiro. Já o amigo, ganhará a isenção da taxa de matrícula.

Renata Gardiano, sócia-proprietária da Tea Time, conta que a maior parte dos alunos novos procura a escola por indicação de alunos antigos. “Isso demonstra que os alunos estão satisfeitos e querem estender a oportunidade aos seus amigos e por isso lançamos a campanha. Afinal quem indica amigo é”, brinca. O ambiente da Tea Time é propício a novas amizades, pois o fato de os alunos terem a mesma faixa etária acaba reunindo pessoas com os mesmos interesses.

As aulas da Tea Time são divertidas, agradáveis e recheadas de informações culturais e geográficas. Ao mesclar o método tradicional e atividades como jogos mentais, músicas, filmes, e a hora do chá ou café, com enfoque no aprendizado da língua, o período da aula transforma-se num momento de lazer. Há ainda atividades extracurriculares como o Clube do Livro e bate-papo em inglês para colocar a conversa em dia fora da sala de aula, em cafés, restaurantes e praças. Pequenas viagens também estão no roteiro da escola. Dia 22, os alunos e os professores farão um passeio à Colônia Witmarsun, por exemplo.

As turmas são de no máximo oito alunos e as aulas duram 1h15m. Na Tea Time não há provas. A escola utiliza uma autoavaliação, discutida em conjunto entre o aluno e o professor. Vale lembrar que as matrículas ficam abertas o ano inteiro na Tea Time justamente por causa de seu método de ensino diferenciado para pessoas maiores de 50 anos.

Inaugurada em 2012 pelas sócias Renata Gardiano e Taiza Lombardi, a Tea Time conta hoje com uma equipe de nove professores e mais de 170 alunos distribuídos em suas duas unidades. A escola do Batel fica na Alameda Taunay, n.º 540, telefone 41 3203 9727, e a unidade do Alto da XV localiza-se na Fábrika, na Rua Fernando Amaro, n.º 60, telefone é 41 3044 0444.