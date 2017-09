Para Secretário, operação para depoimento do ex-presidente Lula foi bem sucedida

(foto: AEN)

Representantes das forças de segurança estadual, federal e municipal apresentaram no fim da manhã desta quinta-feira (14) o balanço final da operação Civita 2 sobre o depoimento do ex-presidente Lula prestado na Justiça Federal, em Curitiba.



O secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, destacou a integração das instituições envolvidas no evento e elogiou o planejamento e a execução da ação policial que garantiu a tranqüilidade e normalidade do ato jurídico na Justiça Federal.



“Já tínhamos aprendido bastante no evento anterior e o número menor de manifestantes facilitou os protocolos de trabalho. Houve a integração entre todas as instituições envolvidas e, assim, aprimoramos e tivemos uma operação com muito sucesso, sem nenhuma intercorrência tanto em relação aos manifestantes quanto na ação da Justiça”, resumiu Mesquita. “É preciso destacar também que os movimentos favoráveis ou não ao ex-presidente cumpriram rigorosamente o que foi compromissado e isso contribuiu para que não houvesse nenhuma ocorrência”, complementou.



Ao todo foram empregados 1.226 agentes de segurança na operação Civita 2, de todas as instituições, sendo que 916 eram da Polícia Militar das mais diversas unidades. Além deles, participaram 50 policiais federais, 60 rodoviários federais, 100 guardas municipais de Curitiba e outros 100 da Setran (Secretaria de Trânsito de Curitiba). A PM estimou aproximadamente 2 mil manifestantes que vieram para a capital paranaense acompanhar o depoimento do ex-presidente Lula. Sessenta e um ônibus chegaram em Curitiba.



Para o delegado da Polícia Federal Renato Lima, a integração das forças de segurança foi determinante para o sucesso da operação policial. “Ninguém faz segurança sozinho. Temos herdado desde antes da Copa do Mundo de 2014 toda essa estrutura e harmonia de trabalho. Houve humildade e seriedade entre as instituições”, disse.



Ao longo da operação, nenhuma ocorrência ligada diretamente ao depoimento foi registrada. Uma pessoa que estava próxima à Justiça Federal foi presa porque havia contra ele um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Um outro homem foi encontrado morto também nas imediações da Justiça Federal. Após perícia da Polícia Científica foi constatada a morte por ataque cardíaco. Além deste caso, o Corpo de Bombeiros atendeu um manifestante de 65 anos do grupo de apoio ao ex-presidente Lula que sofreu um desmaio. Ele foi medicado e liberado em seguida.



De acordo com a PRF, três ônibus foram retidos por desconformidade na documentação. “Já tínhamos dito anteriormente que as nossas polícias rodoviárias, tanto Estadual quanto Federal, não se furtariam de exercer sua atividade policial de revista nos ônibus”, comentou Mesquita.



“A Polícia Militar se sente gratificada pela envergadura dessa operação e pelos esforços demandados. Nenhuma instituição teria pleno êxito e sozinha. Contamos com a participação da prefeitura, polícia judiciária, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todas as entidades envolvidas. Todos importantes no cenário desta operação e cada um com a sua missão dando respaldo para que pudéssemos atuar efetivamente desde o bloqueio das vias e restrição de acesso, com a prefeitura cedendo os meios para estabelecer perímetros e assim por diante”, avaliou o subcomandante geral da Polícia Militar, Coronel Arildo Luis Dias.



CUSTO – Sobre o custo da operação Civita 2, Mesquita afirmou que os gastos ainda serão levantados, mas destacou que numa operação desta natureza não deve se falar em custo, mas sim em investimento em segurança pública. “Os custos ainda não foram fechados, mas projetamos ser proporcionalmente a metade do investimento anterior”, resumiu.



No primeiro depoimento do ex-presidente Lula, realizado no mês de maio, foram destacados quase 3 mil policiais de todas as forças de segurança. O efetivo na época foi calculado com base no número de manifestantes informado que viria para Curitiba.



Desta vez, foram 1.226 agentes, sendo 916 policiais militares. Mesquita destacou ainda que não houve necessidade de deslocar policiais do interior do Estado. “Foram usados os efetivos administrativos de Curitiba e Região Metropolitana e da Academia do Guatupê, bem como o emprego de apenas uma aeronave, do BPMOA”.