Jennifer Lawrence aparece como espiã russa no trailer de 'Red Sparrow'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Lawrence aparece pela primeira vez como a espiã russa Dominika Egorova no trailer do suspense "Red Sparrow" ("Pardal Vermelho", em tradução livre). O longa é baseado no livro "Roleta Russa", do autor Jason Matthews, e conta a história de Egorova, uma mulher selecionada contra sua vontade por um programa de segurança russo para se tornar uma assassina. No trailer (disponível em https://youtu.be/a3g8OpP1pcs), o narrador explica que a personagem faz parte de um grupo de jovens soldados chamados "pardais", que são treinados "para seduzir, manipular e usarem seus corpos". A estreia do filme nos Estados Unidos é prevista para março de 2018. Enquanto isso, Lawrence divulga o filme "Mãe!", terror psicológico de Darren Aronofsky que estreia no Brasil em 21 de setembro.