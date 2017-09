Incêndio devasta última área de cerrado em parque da Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções devasta desde esta quarta-feira (13), uma área do Parque Estadual Juquery, em Franco da Rocha (Grande São Paulo). O local protegido guarda os últimos fragmentos do cerrado na região metropolitana da capital paulista. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da gestão Alckmin (PSDB), o fogo já havia sido controlado por brigadistas do governo e bombeiros no início da madrugada desta quinta (14), mas novos focos de queimadas surgiram por volta de meio-dia. Estimativa mais atualizada da pasta ambiental aponta que mais de cem hectares de área do parque foram queimados. Outros parques e unidades de conservação do Estado também estão em chamas. Áreas da Reserva Biológica de Mogi Guaçu (a 164 km de São Paulo) continuam sendo devastadas pelo fogo desde a última terça (12). Por lá, ainda não foi possível estimar o tamanho da área afetada. SOB CONTROLE Já os incêndios que se alastraram pelo Parque Estadual Itapetinga, em Bom Jesus dos Perdões (a 76 km de SP), e no Parque Estadual Campos do Jordão, no início desta semana, foram controlados entre quarta e esta quinta. No parque Itapetinga, o fogo destruiu 30 hectares. E no parque de Campos do Jordão, outros 40 hectares de vegetação desapareceram. Em função do calor, da baixa umidade e dos ventos fortes, uma operação batizada de Corta-Fogo, que conta com um contingente de 80 brigadistas do governo, foi montada para atender exclusivamente as unidades de conservação do Estado. PREVENÇÃO A conservação e a proteção da floresta não depende apenas das ações de combate aos incêndios, mas também da atitude responsável da população que vive no entorno das áreas de conservação. Para evitar novas ocorrências, é imprescindível não queimar lixo, entulhos, folhas e restos de troncos caídos no chão. Também é importante não jogar pontas de cigarro na beira das estradas e não utilizar o fogo para manejo de pasto. Denúncias sobre incêndios criminosos podem ser feitas no 190, da Polícia Ambiental. Ao avistar o fogo nas margens de rodovia, a população deve ligar para a concessionária e, ao verificar em vegetação, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros.