Morre em SP o jornalista Fernando Pacheco Jordão, autor de 'Dossiê Herzog'

SÓ PODE SER REPRODUZIDA COM ASSINATURA MÔNICA BERGAMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Fernando Pacheco Jordão morreu nesta quinta (14), em São Paulo, aos 80 anos. Ele faleceu em consequência de uma pneumonia. Pacheco Jordão sofria as consequências de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) havia 15 anos e estava internado há 40 dias para tratamento da doença no pulmão. Com longa trajetória profissional, ele foi, entre outras coisas, diretor de jornalismo e de programação da TV Cultura, correspondente da BBC em Londres, editor de economia da revista "Veja" e correspondente da Editora Abril em Paris. Pacheco Jordão foi um dos melhores amigos do jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura militar. Em 1978, escreveu um livro sobre o assassinato, "Dossiê Herzog - Prisão, Tortura e Morte no Brasil". Ele era casado com a socióloga Fátima Pacheco Jordão, com quem teve três filhos: a bióloga Beatriz, o jornalista Rogério e a cineasta Júlia Pacheco Jordão.