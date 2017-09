Entenda o calor e a secura neste final de inverno e saiba como cuidar da saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entenda por que os paulistanos têm enfrentado temperaturas tão altas na reta final deste inverno e saiba como cuidar da sua saúde enquanto a umidade não volta a subir na cidade. Por que o calor e a secura? É o sistema de alta pressão, comum no outono, inverno e em parte da primavera Efeitos do tempo seco - Complicações alérgicas e respiratórias - Sangramento pelo nariz - Ressecamento da pele - Irritação dos olhos - Eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos - Aumento do potencial de incêndios em pastagens e florestas Dicas Umidificador de ar É a melhor opção, mas não pode ser usado por períodos longos. Deve estar bem higienizado Toalha molhada Por ter grande área de evaporação, é a segunda opção mais eficaz. Deve ser deixada perto da pessoa Balde de água Umedece o ar, porém de maneira menos efetiva Outras orientações - Beba 2 litros de água por dia - Limpe olhos e nariz com soro fisiológico - Evite exercícios das 11h às 15h - Evite banhos longos e quentes e use hidratante - Evite ar-condicionado (no carro, porém, é melhor manter os vidros fechados para se proteger da poluição) - Regue os jardins O que esperar Dias continuarão quentes e secos mesmo após o fim do inverno (no dia 22); as chuvas só devem voltar na segunda quinzena de outubro Quinta: 18ºC - 33ºC Sexta: 18ºC - 33ºC Sábado: 16ºC - 29ºC Domingo: 15ºC - 27ºC