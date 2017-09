Esta quinta-feira (14) tem mais uma tarde de calor no Paraná. As temperaturas passam dos 30ºC em boa parte do Estado, inclusive Curitiba, e a umidade do ar está em níveis baixos. Fora o Litoral, todas regiões têm níveis abaixo dos 40% e muitos estão próximos dos 20%. Esse nível está dentro do estado de atenção. Abaixo de 20% entra-se no estado de alerta e, abaixo de 12%, em emergência.