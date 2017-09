Plinio Oliveira comemora carreira com Show da Paz

(foto: Divulgação)

No dia 21 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Paz e, para comemorar 35 anos de carreira, o cantor, compositor, pianista, regente e produtor cultural Plínio Oliveira fará o “Show da Paz 2017” no Teatro Guaíra, às 20h. O show é promovido pelo próprio artista, com o apoio do Grupo de Comunicação Rede Massa, da Associação Comercial do Paraná, do Disk Ingressos, do Shoppng Novo Batel, Studio D e do Centro Cultural Teatro Guaíra, e traz a participação especial da cantora lírica carioca Anatasha Meckenna.

Entre os projetos do artista o mais importante é o Show da Paz. Realizado desde 2004, Plinio Oliveira almeja que o show faça parte do calendário oficial da ONU, em comemoração ao Dia Mundial da Paz. Para ele, “trata-se de um show diferente, pois a cada música histórias de grandes personalidades humanitárias são contadas, criando um crescente envolvimento emocional da plateia. É comovente e profundo!”, explica. Com 13 anos de história, o Show da Paz já reuniu mais de 2 mil crianças no coro e mais de 30 mil pessoas na plateia, em 16 cidades diferentes.

O repertório deste ano apresenta canções do artista, canções populares brasileiras e clássicos internacionais, além da estreia da Orquestra Jovem da Paz. “Desejo que o Show da Paz seja meu legado. Que daqui a 220 anos as pessoas ainda continuem saindo de casa para cantar, assistir, exercitar solidariedade e se emocionar com a grandeza da vida”, conta Plinio, que ainda revela que o Show da Paz é a missão que escolheu para sua vida, a sua vocação. Os alimentos arrecadados com o show serão doados para a Associação Esperança, para o Pequeno Cotolengo, entre outras.

Comemorar 35 anos no palco do Guairão é um sonho para Plinio Oliveira, que já tem 52 CDs gravados. Ao longo desse tempo, muitos momentos foram marcantes na vida do artista como chegar no Uruguai para participar de um show e ser recebido com fogos de artifício. “O mais importante foi tocar minha primeira Sinfonia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas o mais tocante é ver as crianças cantando minhas canções de amor e paz”, orgulha-se Plinio.

As canções de Plinio Oliveira versam sobre amor e paz. Seus shows apresentam sensibilidade e suavidade. Suas composições navegam no mar da filosofia abordando temas da vida e do bem. “Se você, como a gente, acha que a vida pode ser melhor, com ternura, bondade, emoção, alegria e amor, venha para o Show da Paz 2017. Você não está só!”, finaliza Plinio

Sobre o artista:

Plinio Oliveira é cantor, pianista, compositor, regente, produtor cultural, escritor, palestrante, orquestrador, apresentador de TV e diretor artístico. Começou a compor aos 8 anos sozinho ao piano. Com 16 anos ganhou seu primeiro prêmio em festivais de MPB. Aos 18 começou a trabalhar como arranjador em estúdios de gravação. Somente aos 27 anos Plinio lançou seu primeiro CD independente. Hoje são 52 CDs gravados, 11 DVDs lançados e 10 livros escritos.

Serviço

Evento: “Show da Paz 2017 com Plinio Oliveira.”

Data: 21 de setembro de 2017

Horário: 20h00

Local: Teatro Guaíra – Palco Guairão - Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto

Endereço: Rua XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80020-310

Entrada: Trocar 1Kg de alimento por 1 ingresso na bilheteria do Teatro Guaíra.

Ingressos VIP, com lugares marcados na plateia central, serão oferecidos às pessoas que puderem contribuir financeiramente com o show.

Contribuições: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/show-da-paz-2017

Mais informações no site: www.showdapaz.com.br