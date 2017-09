Adam Levine anuncia que será pai pela segunda vez 

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adam Levine, 38, vocalista do Marron 5, vai ser pai pela segunda vez. O anúncio foi feito por sua mulher, Behati Prinsloo, 28, na rede social Instagram nesta quarta (13). "Round 2", escreveu a modelo namibiana na legenda da foto em que aparece com a barriga a mostra.

Adam começou a namorar Behati, que é dez anos mais nova, pouco depois de se separar de sua ex-companheira de longa data, Anne Vyalitsyna. Em 2014, Adam e Behati se casaram numa cerimônia reservada em Cabo San Lucas, no México. Eles já são pais da pequena Dusty, que completa um ano no dia 23 de setembro. O Marron 5 se apresenta no Brasil neste sábado (16), segundo dia do Rock In Rio.