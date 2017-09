Lady Gaga cancela show no primeiro dia de Rock in Rio

(foto: Divulgação)

Quem se programou para ir ao Rio de Janeiro para assistir ao primeiro dia do Rock in Rio, nesta sexta-feira (15), terá que se contentar com uma mudança na line-up do festival. A cantora Lady Gaga, uma das atrações mais aguardas pelo público, cancelou sua apresentação. O espaço deixado pela cantora na grade do festival será preenchido por uma apresentação da banda Maroon 5, que se apresentará também como headliner no sábado (16).

Lady Gaga já havia dito, durante o lançamento do documentário "Gaga 5'2" em Toronto na semana passada, que precisaria passar um tempo fora da música para tratar uma dor crônica nos quadris (fibromialgia).

Com o cancelamento, Maroon 5, 5 Seconds of Summer, Pet Shop Boys e Ivete Sangalo serão, portanto, as principais atrações do primeiro dia de Rock in Rio.

O Rock in Rio vai reembolsar quem desistir de ir ao evento no dia 15, e o procedimento para reembolso estará disponivel na próxima segunda-feira (18), na página oficial do festival.