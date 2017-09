Lady Gaga cancela participação no Rock in Rio e Maroon 5 substitui

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga, atração principal do primeiro dia do Rock in Rio, cancelou sua participação no festival na véspera do show. A banda Maroon 5, que se apresentaria no sábado (16), fará outro show na sexta-feira (15). Gaga cancelou sua participação devido a fortes dores. Em comunicado, a cantora disse que está sendo submetida a um tratamento por profissionais médicos especializados e agradeceu os fãs pelo apoio e compreensão. Dessa forma, o line-up do Palco Mundo na sexta-feira será composto por Ivete Sangalo, Pet Shop Boys, 5 Seconds of Summer e Maroon 5. O Rock in Rio irá reembolsar quem desistir de ir ao evento no dia 15. O procedimento para reembolso será disponibilizado na próxima segunda-feira (18), na página oficial do festival.